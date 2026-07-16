В Ростовской области снизили налог для клиник, оказывающих услуги ЭКО

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Донские депутаты приняли поправки в налоговое законодательство. Изменения, которые были приняты 16 июля на внеочередном заседании ЗС, расширяют возможности использования инвестиционного налогового вычета. Теперь на него смогут претендовать компании, которые оказывают финансовую поддержку государственным и муниципальным спортивным образовательным учреждениям — в частности, тем, где ведётся подготовка детей и молодёжи в сфере спорта. Ранее такой механизм был доступен предприятиям, помогающим учреждениям культуры и образования.Как пояснил Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, практика применения инвестиционного налогового вычета на Дону уже доказала свою эффективность.- Такие решения по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» были приняты Законодательным Собранием несколько лет назад. Мы их проанализировали, увидели, что механизм очень важный, правильный, который позволяет быстро решить проблемы в образовательной и культурной сфере, - добавил спикер донского парламента.Ещё одно важное изменение касается коммерческих медицинских организаций, предоставляющих услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для них устанавливается пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения. Вместо прежних 15 % по схеме «доходы минус расходы» теперь будет применяться ставка в размере 10 %.По словам Александра Ищенко, эта мера будет действовать на протяжении всего 2026 года и направлена на поддержку клиник, которые занимаются вопросами рождаемости и репродуктивного здоровья.Спикер донского парламента также напомнил, что сама процедура ЭКО, а также дорогостоящие подготовительные этапы к ней, уже включены в программу ОМС.