В Ростовской области скончался шахматный организатор и тренер Юрий Минаенко

В Ростовской области скончался шахматный тренер и организатор. Юрий Минаенко ушел из жизни вечером 6 февраля в возрасте 81 года. Как сообщили Rostov.ru в администрации Усть-Донецкого района, он вышел во двор и упал. Прибывшие медики констатировали смерть от остановки сердца.Юрий Минаенко начал свою трудовую деятельность в 1966 году. Окончив Шахтинский педагогический институт, он начал преподавать историю в Евсеевской школе. Через год стал директором Нижнекундрюченской средней школы, а спустя пять лет - зампредседателя исполкома Усть-Донецкого районного Совета депутатов трудящихся. В 1974 году он возглавил один из самых больших колхозов муниципалитета - имени Калинина. Юрий Минаенко переехал с семьей в хутор Крымский, где и увлекся шахматами.С 2004 года Юрий Васильевич стал тренером-преподавателем в спортивной школе в отделении «Шахматы». Он активно работал в комиссии по сельским шахматам Федерации шахмат Ростовской области, проводил и судил турниры муниципального и зонального уровней. Кроме того, Юрий Минаенко являлся мастером спорта по гандболу и велоспорту, а также был награжден орденом Трудового Красного Знамени.До последних дней своей жизни Юрий Минаенко воспитывал победителей шахматных турниров различных уровней и сам принимал в них участие.Похороны Юрия Минаева состоятся 8 февраля.