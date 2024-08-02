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В Ростовской области синоптики прогнозируют сильные дожди

В Ростовской области синоптики прогнозируют сильные дожди
В Ростовской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Информацию сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, в донском регионе 2 августа с 17:00 до 18:00 пройдут сильные ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

Чтобы избежать ЧП в этот день, местным жителям рекомендуется быть аккуратнее. Не следует парковать машины под ветхими деревьями. Пешеходам необходимо убирать все ненужные предметы из рук на пешеходном переходе.
Фото: Rostov.ru
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