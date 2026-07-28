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В Ростовской области сильный ветер повредил крыши 110 домов

В Ростовской области сильный ветер повредил крыши 110 домов
Сильный ветер в Ростовской области повредил крыши 110 жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ранее на донской регион обрушился ураган: сильный ветер с дождем и грозой. Сотни улиц превратились в полноводные реки, машины не могли проехать. Также ветер повалил более тысячи деревьев. В Ростове перестал курсировать электротранспорт.

В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них 7 - в Ростове. Последствия непогоды все еще продолжают ликвидировать.
Фото: DonDay
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