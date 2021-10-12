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В Ростовской области школьники отправятся на осенние каникулы по графику

В Ростовской области школьники отправятся на осенние каникулы по графику
В Ростовской области осенние каникулы начнутся по графику - 1 ноября - и продлятся неделю. Свободный от учебы период при этом могут продлить, отметили в региональном правительстве. Решение о продлении будет зависеть от эпидситуации на Дону.

Ранее появилась информация о том, что в Севастополе каникулы начнутся досрочно - с 18 октября. После каникул с детьми смогут работать только сотрудники, у которых есть антитела. Педагогам придется предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном не более полугода назад заболевании. Такие же документы необходимо иметь и сотрудникам образовательных учреждений в Ростовской области.

На Дону на дистанционное обучение отправились ученики 112 школ. Коронавирус обнаружили в 244 классах.

Фото: crello.com.
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