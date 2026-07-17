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В Ростовской области с начала года произошло около 500 ландшафтных пожаров

В Ростовской области с начала года произошло около 500 ландшафтных пожаров
С начала года в Ростовской области зарегистрировали около полутысячи ландшафтных пожаров. Об этом 17 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В результате возгораний выгорело больше 11 гектаров территории.

- По статистике, это меньше, чем в прошлом году, но каждый пожар – это угроза людям, их домам, природе, - отметил Юрий Слюсарь.


С начала мая в регионе действует особый противопожарный режим. Из-за сухой и жаркой погоды на большей части Ростовской области сохраняются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

Жителям напоминают, что разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и любые отходы запрещено. За нарушение требований гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 800 тысяч рублей.
Фото: ГУ МЧС РО
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