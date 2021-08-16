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В Ростовской области с коронавирусом справились еще 376 человек

В Ростовской области с коронавирусом справились еще 376 человек
Наряду с постоянным ростом числа заболевших коронавирусом растет и число выздоровевших от опасного вируса. Данные сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 17 августа, за весь период в области выздоровели 102 906 человек, в том числе за последние сутки – 376. У этих пациентов больше нет симптомов заболевания, и они могут не соблюдать самоизоляцию. Тем не менее люди продолжают беречь свое здоровье и проходить реабилитацию, ведь коронавирус пагубно сказывается на всем организме.

Кроме выздоровевших, медики зафиксировали еще 484 случая заражения инфекцией. Во многом специалисты винят отказ людей делать вакцину. Меньше всего хотят вакцинироваться сотрудники сферы торговли, в то время как вирус не дремлет и поражает молодое поколение, и даже детей.

Только благодаря вакцинации и коллективному иммунитету, уверены специалисты, можно победить пандемию.

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