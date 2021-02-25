В Ростовской области с коронавирусом справились 63 163 человека. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 27 февраля, за сутки опасное заболевание победили 325 человек. У них нет симптомов, а тесты показывают отрицательные результаты.Несмотря на благоприятное развитие ситуации, в регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки болезнь подхватил 281 человек. Жертвами стали 18 дончан.