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В Ростовской области с коронавирусом справились 63 163 человека

В Ростовской области с коронавирусом справились 63 163 человека
В Ростовской области с коронавирусом справились 63 163 человека. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 27 февраля, за сутки опасное заболевание победили 325 человек. У них нет симптомов, а тесты показывают отрицательные результаты.

Несмотря на благоприятное развитие ситуации, в регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки болезнь подхватил 281 человек. Жертвами стали 18 дончан.

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