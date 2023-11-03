В Ростовской области с 1 января подорожает проезд на электричке

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В Ростовской области со следующего года подорожает проезд на электричке. Об этом сообщает сайт правовой информации донского региона.С 1 января 2024 года стоимость вырастет с 21 до 22 рублей за каждые 10 километров пути. Цена поездки по станциям в пределах Ростова-на-Дону составит 27 рублей. Она будет фиксированной, независимо от количества станций, которые пассажир проедет.Стоит отметить, что повышение цен за проезд на общественном транспорте коснулось не только электричек. С ноября в Таганроге и Шахтах увеличили плату за поездку на автобусе с 32 до 39 рублей. Рост цены на проезд в общественном транспорте обсуждают и в Ростове. Власти хотят поднять цену до 39 рублей, в то время как сами перевозчики просят поднять до 52 рублей.