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В Ростовской области с 1 июля прогнозируют высокую активность пыльцы

В Ростовской области с 1 июля прогнозируют высокую активность пыльцы
В Ростовской области в начале июля прогнозируют высокую активность пыльцы. Об этом свидетельствуют прогнозы.

В настоящее время продолжается цветение сорняков: амброзии полыннолистной, полыни обыкновенной (чернобыльник), лебеды (марь белая). Концентрация пыльцы в воздухе высокая. Такая же обстановка с цветением злаков.

В середине июля начнется цветение полыни. Пик приходится на весь август и сентябрь. Пыльца полыни — сильный аллерген, который может вызывать симптомы аллергии.
Фото: ЯНдекс.Погода
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