В Ростовской области с 1 августа пересчитают страховые пенсии

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В Ростовской области пересчитают страховые пенсии с 1 августа. Об этом сообщили в Отделении СФР по Ростовской области.Нововведения коснутся жителей, которые работали в 2025 году. Будут увеличены страховые пенсии по старости, инвалидности, а также по случаю потери кормильца. Но в том случае, если имеются неучтенные страховые взносы за кормильца.Перерасчет зависит от размера зарплаты гражданина. Максимальная прибавка - три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента для проведения корректировки зависит от года, в котором пенсия была оформлена или если вновь начал трудиться после увольнения. Средний размер увеличения - 295 рублей.Добавим, что в Ростовской области выплаты через банки перечислят не позднее 10, 16 и 23 числа месяца. Из-за выходных пенсии жители получат не позднее 10, 14 и 21 августа.