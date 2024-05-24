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В Ростовской области родственники ищут 15-летнего подростка

В Ростовской области родственники ищут 15-летнего подростка
В Ростовской области разыскивают 15-летнего подростка. О местонахождении Дмитрия Хацко с 23 мая нет никакой информации.

Мальчик проживает в городе Таганроге. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Однако спустя пару часов он перестал выходить на связь с близкими.

Рост Дмитрия — 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые. В день исчезновения надел футболку черного цвета, штаны цвета хаки, обул кроссовки черного цвета. С собой был черный рюкзак с принтом созвездия. Носит очки.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по номеру телефона: 8 (8634) 632-321.
Фото: СоцСети
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