В Ростовской области родственники ищут 15-летнего подростка

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В Ростовской области разыскивают 15-летнего подростка. О местонахождении Дмитрия Хацко с 23 мая нет никакой информации.Мальчик проживает в городе Таганроге. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Однако спустя пару часов он перестал выходить на связь с близкими.Рост Дмитрия — 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые. В день исчезновения надел футболку черного цвета, штаны цвета хаки, обул кроссовки черного цвета. С собой был черный рюкзак с принтом созвездия. Носит очки.Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по номеру телефона: 8 (8634) 632-321.