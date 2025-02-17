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В Ростовской области родные ищут без вести пропавшего 47-летнего мужчину

В Ростовской области родные ищут без вести пропавшего 47-летнего мужчину
В донском регионе родственники разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину. О местонахождении Дмитрия Глебова ничего не известно больше полугода.

Последний раз мужчину видели 24 июля в родном городе Макеевке Донецкой Народной Республики. Дмитрий ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. По одной из версий, Дмитрий может быть на территории Ростовской области.

Рост пропавшего составляет около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины седые волосы и карие глаза. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

Если вы видели Дмитрия Глебова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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