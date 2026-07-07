В Ростовской области режим чрезвычайной пожароопасности продлили до 8 июля

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Предупреждение сохранится до конца суток 7 июля и будет действовать в течение 8 июля.Местами в регионе ожидается пожароопасность пятого класса. Она прогнозируется в южных районах области - Кагальницком, Зерноградском и Егорлыкском, а также в Приазовье - Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах.Высокая пожароопасность четвертого класса действует в 24 муниципальных образованиях. Среди них – Азовский, Аксайский, Боковский, Волгодонской, Верхнедонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Орловский, Ремонтненский, Сальский, Советский, Песчанокопский, Пролетарский, Целинский, Цимлянский, Шолоховский районы, а также Волгодонск, Ростов-на-Дону, Донецк, Каменск-Шахтинский и Таганрог.В этот период возможны чрезвычайные ситуации и происшествия из-за природных пожаров. Опасность связана с лесными и ландшафтными возгораниями, пожарами возле озер и камышовых зарослей, а также на объектах экономики и в населенных пунктах.Жителям советуют быть осторожными с огнем, не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки и не поджигать сухую траву.