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В Ростовской области реку Грушевку очистят от загрязнений

В Ростовской области реку Грушевку очистят от загрязнений
В Октябрьском и Аксайском районах Ростовской области реку Грушевку очистят от мусора и других загрязнений. Информация появилась на сайте Единого реестра государственных заключений.

Речь идет об уборке русла реки в станице Красюковской и хуторе Веселом. Ранее в реке скопилось множество мусора. Кроме того, люди жаловались на сильную вонь от водоема и ярко-зеленый цвет воды. В реке заметили сброс нечистот.

Районная администрация взяла под контроль ситуацию. Русло реки решили очистить еще в 2026 году. Положительную оценку госэкспертизы проект получил только сейчас.
Фото: DonDay.ru.
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