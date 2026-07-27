В Ростовской области реку Грушевку очистят от загрязнений

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В Октябрьском и Аксайском районах Ростовской области реку Грушевку очистят от мусора и других загрязнений. Информация появилась на сайте Единого реестра государственных заключений.Речь идет об уборке русла реки в станице Красюковской и хуторе Веселом. Ранее в реке скопилось множество мусора. Кроме того, люди жаловались на сильную вонь от водоема и ярко-зеленый цвет воды. В реке заметили сброс нечистот.Районная администрация взяла под контроль ситуацию. Русло реки решили очистить еще в 2026 году. Положительную оценку госэкспертизы проект получил только сейчас.