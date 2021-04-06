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В Ростовской области речной бобр напал на спасателей

В Ростовской области речной бобр напал на спасателей
Необычный гость пожаловал к жителям поселка Средний Чир Обливского района. Дикого речного бобра хозяева увидели на своем подворье утром 8 апреля.

Местный житель вышел из дома и обратил внимание, что по двору разгуливает речной бобер. Мужчина знал, что эти животные бывают агрессивны, поэтому не стал выгонять незваного гостя самостоятельно. Он позвонил в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу) и рассказал о случившемся. Пока спасатели ехали на место, бобер хозяйничал во дворе.

Животному так понравилась жизнь на суше, что всяческие попытки спасателей схватить его оказались тщетными - бобер бросался на них и пытался поцарапать. Тогда на животное набросили сетку и вывезли к реке Чир. Заведующий сектором ГО и ЧС Обливского района Николай Поволоцкий рассказал, что происшествие обошлось без пострадавших.

На фото: бобра выпустили рядом с рекой Чир.

Водоем оказался в 8-ми километрах от дома, куда забрел бобер. Любопытным остается тот факт, как животное могло преодолеть такой большой путь. Ведь обычно бобры не удаляются от воды дальше, чем на 200 метров.

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