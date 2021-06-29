В Ростовской области разыскивают жителя Читы, похитившего собственного ребенка

В Ростовской области разыскивают девятилетнего Лешу Рязанова из Читы. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чита предполагают, что мальчика мог выкрасть его собственный отец и увезти за 6 тысяч километров от дома.В Чите о похищении мальчика знают не понаслышке. Как сообщает Чита.ру, 47-летний Сергей Рязанов похищает сына уже не в первый раз. С 2017 года он периодически забирает ребёнка у матери, после чего пропадает с мальчиком в неизвестном направлении.- На данный момент на мужчину заведено дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», - сообщает ГУ МВД по городу Чита.Чрезмерная отцовская любовь негативно сказывается на ребёнке. Например, два года назад ребёнок год не ходил в садик. А ещё время от времени по просьбе отца мальчику приходилось прятаться от приставов то в бельевой корзине, то в диване.Правоохранители предполагают, что на этот раз отец мог вывезти его далеко за пределы родного города. Если вам станет известно что-либо о местонахождении девятилетнего Алексея Рязанова или его отца Сергея Рязанова, позвоните по номерам: +7 (3022) 23-47-63 или +7 (3022) 23-47-61.