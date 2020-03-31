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В Ростовской области разыскивают парня из ДНР

В Ростовской области разыскивают парня из ДНР
В Шахтах Ростовской области пропал без вести молодой человек. С 29 марта 23-летний Глеб Губенко не выходит на связь с родными.

Как сообщает DonDay Шахты, парень приехал из Донецкой Народной Республики. Он снимает квартиру на проспекте «Карла Маркса», работает в кафе «Радуга» на улице Советской. Уже несколько дней о нём нет вестей, и обеспокоенная мать обратилась за помощью в поисках сына.

Всех, кто встречал Глеба Губенко или знает, где он может находиться, просят позвонить по номеру:+38-071-337-21-98 (Наталья Губенко).

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