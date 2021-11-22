В Ростовской области разыскивают 42-летнюю женщину из Санкт-Петербурга

Фото: Лиза Алерт.

В донском регионе разыскивают 42-летнюю уроженку Санкт-Петербурга. О местонахождении Оксаны Николаевой нет информации больше месяца.Известно, что женщина пропала в Питере 19 октября. Она ушла из дома, не сказав родным о своем долгом отсутствии. Телефон ее выключен, а друзьям о своем отъезде она ничего не говорила. На поиски женщины бросились сотрудники полиции и волонтеры. По некоторым данным, Оксана могла направиться в донской регион, поэтому добровольцы просят оказать помощь в ее поиске на территории Ростовской области.На вид Оксане - около 40 лет, рост - 168 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, а волосы светлые (платина). В чем была одета женщина, неизвестно.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по номерам: 8-904-550-80-69 (Юлия) или 8-800-700-54-52.