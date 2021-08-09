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В Ростовской области разыскивают 24-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивают 24-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивают 24-летнюю Кристину Тимохину. Девушка ушла из дома в поселке Целина 20 июля и уже больше трех недель не выходит на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам и в полицию.

Рост Тимохиной около 150 сантиметров. У нее светлые волосы, подстриженные под «каре», и зелёные глаза. Кроме того, на левой руке между указательным и большим пальцем у пропавшей есть татуировка с именем «Ваня».

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

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