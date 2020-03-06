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В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девушку из Забайкальского края

В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девушку из Забайкальского края
Пропавшую в Забайкальском крае девушку ищут в Ростовской области. Ориентировка на розыск 16-летней Евгении Богдановой появилась 12 марта.

О ней нет вестей с 14 февраля. В тот день девушка вышла из дома в посёлке Чернышевск Забайкальского края и до сих пор не вернулась. Есть предположение, что она могла поехать в донской регион. Возможно, девушка перемещается на попутном транспорте с водителями-дальнобойщиками.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, Богданова была одета в спортивное трико тёмного цвета, чёрные колготки, бирюзовую куртку ниже пояса с капюшоном, на ногах — зимние чёрные ботинки.

Любую информацию о местонахождении Евгении Богдановой просят сообщать по номерам: 8 (302) 652-13-08, 8 (302) 223-52-61, 8-924-274-74-31 или 02.

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