В Ростовской области разыскивают пропавшего 45-летнего рыбака

Фото: из личного архива родственников Андрея Могильченко

В Ростовской области шестые сутки разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину. Последний раз Андрея Могильченко видели 20 июля.В тот день житель Волгодонска поехал с друзьями на рыбалку к хутору Петухов. В какой-то момент товарищи оставили его одного и пошли искать место, где можно разместиться. Когда они вернулись, Андрея нигде не было. Он перестал отвечать на звонки и сообщения.Родные пропавшего написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Согласно ориентировкам, рост Андрея Могильченко составляет около 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, имеет на лбу шрам. На рыбалку волгодончанин отправился в синей рубашке и светлых шортах.Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, сообщите по телефону: 8-989-627-14-83 – Нина Степановна (мама Андрея).