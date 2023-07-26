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В Ростовской области разыскивают пропавшего 45-летнего рыбака

В Ростовской области разыскивают пропавшего 45-летнего рыбака
В Ростовской области шестые сутки разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину. Последний раз Андрея Могильченко видели 20 июля.

В тот день житель Волгодонска поехал с друзьями на рыбалку к хутору Петухов. В какой-то момент товарищи оставили его одного и пошли искать место, где можно разместиться. Когда они вернулись, Андрея нигде не было. Он перестал отвечать на звонки и сообщения.

Родные пропавшего написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.
Согласно ориентировкам, рост Андрея Могильченко составляет около 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, имеет на лбу шрам. На рыбалку волгодончанин отправился в синей рубашке и светлых шортах.

Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, сообщите по телефону: 8-989-627-14-83 – Нина Степановна (мама Андрея).
Фото: из личного архива родственников Андрея Могильченко
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