В Ростовской области разрабатывают стандарты развития опорных населенных пунктов

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В Ростовской области введут стандарты развития опорных населенных пунктов. Эту тему обсудил глава региона Василий Голубев на кустовом совещании в Шахтах.В развитии опорных населенных пунктов будут принимать участие отраслевые министерства, депутатский корпус и муниципалитеты. В состав отраслевых групп, которые обсуждают программы, входят активисты-общественники, представители молодёжных движений, депутаты, предприниматели и сотрудники местных органов власти шести западных территорий области: городов Шахты и Новошахтинска, Октябрьского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.В мае этого года президент Владимир Путин определил семь национальных целей и утвердил их своим указом. В России создадут комфортную и безопасную среду для жизни в опорных пунктах. Повышение качества жизни будет производиться поэтапно, сначала – на 30% к 2030-му, а к 2036-му – на 60%.В Ростовской области определено 49 опорных пунктов, которые, вероятно, станут пространственными точками роста. Именно их будут финансировать в рамках национальных проектов. В план улучшения уровня жизни входят ускоренное развитие социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Также удовлетворять потребности будут не только самого населения, но и жителей прилегающих территорий в радиусе 50 км.На западе области названы опорные населенные пункты: Шахты (включая поселок Каменоломни) и Новошахтинск, село Куйбышево, поселок Матвеев Курган и слобода Родионово-Несветайская. Для каждого населенного пункта будут разработаны индивидуальные программы развития, которые обсудили на кустовом совещании.- Программы, которые будут разработаны и затем реализованы в городах и районах региона, должны учитывать разницу в развитии муниципальных образований. Каждый год будет оцениваться динамика. Задача сейчас – погрузить управленческие команды в темы, которые требуют внимания, с учетом определенных 49 опорных населенных пунктов, - сказал Василий Голубев.В Шахтах губернатор посетил объекты, которые должны улучшить качество жизни в городе.В рамках национального проекта «Образование» на базе школы № 48 был создан центр цифрового образования для детей «IT-куб». За прошлый учебный год здесь прошли обучение 200 учеников по шести направлениям: основы алгоритмики и логистики, программирование роботов, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, программирование на Python и мобильная разработка. В планах на 2024–2025 годы — обучение ещё 400 человек.Также в ближайших планах — обновление городской больницы № 2. Износ помещений лечебно-профилактического и диагностического отделений составляет почти 70%.Губернатор поручил подготовить предложения по капитальному ремонту существующего корпуса больницы и строительству новых модульных корпусов для отделений.