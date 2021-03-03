В Ростовской области растет показатель инфицирования COVID-19

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 4 по 5 марта он вырос до 1 772 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остался равен 0,9. Этот показатель держится меньше единицы уже полтора месяца. Зафиксировано и снижение ежедневного числа заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 273 жителей региона. Всего за период пандемии положительный результат теста получили 74 418 человек.В связи с улучшающейся ситуацией по COVID-19 в Ростовской области смягчат ограничения. Как сообщал Rostov.ru, изменения вступят в силу 9 марта. Закрытые спортивные сооружения могут быть заполнены на 50% не только во время проведения соревнований, но и других спортивных мероприятий. Также возобновится плановая амбулаторная помощь для всех пациентов, а 50% коечного фонда смогут задействовать для оказания плановой стационарной помощи.