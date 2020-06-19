В Ростовской области растёт коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в Ростовской области продолжает расти.
Согласно данным на 22 июня, показатель увеличился до 0,93. За прошедшую неделю самый высокий показатель был зафиксирован в воскресенье – 0,91. Все предыдущие дни он не поднимался выше 0,89.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Rt в регионе поднялся с 0,81 до 0,91. При этом уже больше двух недель показатель не превышает единицы. В таких условиях областные власти сочли возможным снять ряд ограничений.
Как сообщалось ранее, с 22 июня в Ростовской области возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, гостиницы, фитнес-центры и некоторые другие объекты.