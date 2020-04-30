В Ростовской области растёт число случаев бессимптомного течения COVID-19
Большая часть заболевших COVID-19 на Дону переносят болезнь бессимптомно. Доля таких пациентов заметно выросла — ещё недавно их было 50%, тогда как сейчас — почти 59%. Такие данные сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.
Так как болезнь настолько часто никак не проявляет себя, единственный способ её обнаружить — провести тестирование. Поэтому главы всех муниципалитетов Ростовской области должны вести персональный учёт и обследовать на коронавирус всех, кто приезжает из-за пределов региона. В тех населённых пунктах, где эта работа ведётся верно, удаётся вовремя выявить заражённых и изолировать их, поэтому вероятность заражения резко снижается.
Напомним, всего в Ростовской области зарегистрировано 1 434 случая заболевания COVID-19. От коронавируса за весь период скончались уже 12 человек.