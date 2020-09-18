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В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ и гриппом

В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ и гриппом
В Ростовской области растет количество зараженных острыми респиратурными заболеваниями. Об этом свидетельствуют еженедельные данные Роспотребнадзора.

С 14 по 20 сентября в Ростовской области число зараженных ОРВИ составляло более 11,3 тысячи. При этом специалисты констатируют, что число госпитализированных с диагнозом «грипп» и «ОРВИ» увеличилось на 17% по сравнению с прошлой неделей.

Чтобы предотвратить массовое заражение ОРВИ и гриппом, медики рекомендуют вакцинироваться. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. По словам министра здравоохранения Ростовской области, вакцинация поможет исключить двойное заражение в период пандемии.

Слова Татьяны Быковской подтверждал и главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев. Он призвал соблюдать дистанцию, носить маски, многократно мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Важной составляющей профилактики остается и ограничение посещения общественных мест.

Несмотря на то, что специалисты едва ли не ежедневно напоминают о необходимости вакцинации, эта процедура не пользуется спросом у дончан.

По данным на 17 сентября, в донском регионе привили 406 488 человек, что составляет всего лишь 10% от численности населения Ростовской области.

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