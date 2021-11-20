В Ростовской области расширили перечень лиц для обязательной вакцинации
В Ростовской области расширили перечень лиц, которым нужно сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке. Соответствующее постановление 20 ноября подписал Евгений Ковалев.
В документе указано, что вакцинироваться необходимо всем людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Получить первый компонент предстоит до 20 декабря, а второй - до 20 января. Постановление уже вступило в законную силу.
Аналогичная практика действует уже в 14 регионах России. Вакцинацию проводят, чтобы обезопасить слой населения, который переносит вирус тяжелее всего. Однако многие жители с недоверием относятся к вакцине и не спешат идти на прививки.
С 1 июля обязательной вакцинации подлежат сотрудники заведений общепита, торговли, общественного транспорта, МФЦ, фитнес-залов, музеев, библиотек, почты, кино и театров, СПА, ЖКХ, а также образования и здравоохранения. Кроме того, сертификат о прививке стал одним из часто используемых документов, при предъявлении которых можно попасть в ряд заведений и ТЦ. Люди без прививки стали ограничены в передвижениях. Их практически никуда не пускают, за исключением магазинов с товарами первой необходимости.