В Ростовской области работникам задолжали более 185 миллионов рублей

Ростовская область стала лидером среди субъектов Южного федерального округа (ЮФО) по задолженности заработной платы сотрудникам. Информацию о просрочке на 1 марта опубликовали в Росстате.Согласно статистике, донским сотрудникам, работающим в разных компаниях, не выплатили более 185 миллионов рублей. Из них почти 23 миллиона рублей задержали в зарплате из федерального бюджета и порядка 162 миллионов рублей не выплатили коллегам из-за отсутствия собственных средств в организации.Кроме того, Ростовская область оказалась на втором месте по задолженности выплат за работу кадрам среди всех федеральных округов России. Хуже ситуация обстоит в Кемеровской области. Там трудящимся до сих пор не выплатили почти 238 миллионов рублей. Всего в стране суммарная задолженность по зарплате составила 1 804 900 000 рублей.По словам экспертов, в основном убытки понесли сотрудники обрабатывающих производств, строительства, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и транспорта.