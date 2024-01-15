В Ростовской области простились с 23-летним лейтенантом, погибшим в зоне СВО

Фото: соцсети (ВК Подслушано Белая Калитва).

В Ростовской области родные и близкие простились с 23-летним лейтенантом, погибшим от ранения, полученного в зоне СВО. Похороны Павла Стещенкова состоялись 14 января в хуторе Погорелове Белокалитвинского района. Отпевали бойца в хуторе Дядине в 8:00.Напомним, парень – уроженец Белой Калитвы. Когда началась спецоперация, оправился на передовую. Павел был награжден медалью «За отвагу».Лейтенант 103-го полка 2-го батальона, командир орудия получил ранение в ходе боя в городе Марьинке (прим. — Покровский район Донецкой области Украины). Его отправили в московский госпиталь. Медицинские работники боролись за жизнь бойца, но не смогли его спасти. Павел скончался в реанимации 6 января.