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В Ростовской области простились с 23-летним лейтенантом, погибшим в зоне СВО

В Ростовской области простились с 23-летним лейтенантом, погибшим в зоне СВО
В Ростовской области родные и близкие простились с 23-летним лейтенантом, погибшим от ранения, полученного в зоне СВО. Похороны Павла Стещенкова состоялись 14 января в хуторе Погорелове Белокалитвинского района. Отпевали бойца в хуторе Дядине в 8:00.

Напомним, парень – уроженец Белой Калитвы. Когда началась спецоперация, оправился на передовую. Павел был награжден медалью «За отвагу».

Лейтенант 103-го полка 2-го батальона, командир орудия получил ранение в ходе боя в городе Марьинке (прим. — Покровский район Донецкой области Украины). Его отправили в московский госпиталь. Медицинские работники боролись за жизнь бойца, но не смогли его спасти. Павел скончался в реанимации 6 января.
Фото: соцсети (ВК Подслушано Белая Калитва).
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