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В Ростовской области пропала несовершеннолетняя

В Ростовской области пропала несовершеннолетняя
В Ростовской области ищут без вести пропавшую девочку-подростка. 1 мая Анастасия Рыжкина ушла из дома в станице Кировской Кагальницкого района и не вернулась обратно. Родственники не знают, где она может находиться.

На вид пропавшей - 17-18 лет, рост - 168 см, у неё худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые, ниже плеч, присутствует сутулость.
В день исчезновения на ней были светлые джинсы, кроссовки и светлая демисезонная куртка.

В ГУ МВД по Ростовской области просят всех, кто видел Анастасию, позвонить по телефонам: 8 (86345) 97-0-02 или 112.

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