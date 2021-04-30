В Ростовской области пропала несовершеннолетняя

В Ростовской области ищут без вести пропавшую девочку-подростка. 1 мая Анастасия Рыжкина ушла из дома в станице Кировской Кагальницкого района и не вернулась обратно. Родственники не знают, где она может находиться.На вид пропавшей - 17-18 лет, рост - 168 см, у неё худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые, ниже плеч, присутствует сутулость.В день исчезновения на ней были светлые джинсы, кроссовки и светлая демисезонная куртка.В ГУ МВД по Ростовской области просят всех, кто видел Анастасию, позвонить по телефонам: 8 (86345) 97-0-02 или 112.