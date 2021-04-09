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В Ростовской области пропал без вести 43-летний мужчина

В Ростовской области пропал без вести 43-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 43-летний Николай Кладко. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже четыре дня.

Николай живет в селе Покровском Неклиновского района. Последний раз его видели там 8 апреля. Напуганные родственники обратились за помощью в полицию и в поисковые отряды.

У пропавшего среднее телосложение, рост - 170 сантиметров, голубые глаза и волосы русого цвета, имеется залысина. В день пропажи на мужчине были черное трико, кроссовки и серая кофта.

Если вы видели Николая Кладко или вам что-либо известно о его местонахождении, просим вас сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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