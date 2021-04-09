В Ростовской области пропал без вести 43-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 43-летний Николай Кладко. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже четыре дня.Николай живет в селе Покровском Неклиновского района. Последний раз его видели там 8 апреля. Напуганные родственники обратились за помощью в полицию и в поисковые отряды.У пропавшего среднее телосложение, рост - 170 сантиметров, голубые глаза и волосы русого цвета, имеется залысина. В день пропажи на мужчине были черное трико, кроссовки и серая кофта.Если вы видели Николая Кладко или вам что-либо известно о его местонахождении, просим вас сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.