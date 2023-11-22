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В Ростовской области пропал без вести 30-летний бывший осужденный

В Ростовской области пропал без вести 30-летний бывший осужденный
В Ростовской области разыскивают 30-летнего бывшего осужденного. О местонахождении Виталия Шпетманского (Рембо) нет никакой информации около двух недель. Информацию Rostov.ru сообщила возлюбленная пропавшего – Анастасия.

Виталий ушел из дома в Аксае в неизвестном направлении 12 ноября. Он не взял с собой личные вещи – мобильный телефон также остался дома. Назад мужчина не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Тогда родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились за помощью в полицию.

- Перед уходом Виталий не сообщил, куда собрался, это вышло спонтанно. Пытались связаться с друзьями, но они ничего не знают. Виталик недавно освободился, врагов в колонии у него не было, и перед уходом ничего не предвещало беды, вел себя, как обычно, - добавила возлюбленная пропавшего.

Виталий среднего роста (173 сантиметра). У него темные волосы и зеленые глаза. В тот день перед выходом он надел черную куртку, штаны и кофту того же цвета. Из особых примет: у него на руке есть татуировка в виде буквы «А», на животе – рисунок церкви.

Так как за Виталием ведется административный надзор после отбывания срока в колонии, его могут объявить в розыск. Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите по телефону: 8-996-440-43-23 (Анастасия).
Фото: Rostov.ru
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