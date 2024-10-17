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В Ростовской области пропал 35-летний мужчина

В Ростовской области пропал 35-летний мужчина
В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина. Последний раз Алексея Слепкова видели 5 октября.

В тот день он находился в станице Кривянской Октябрьского сельского района. Вскоре связь с мужчиной оборвалась. Его близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Неравнодушные люди прочесывают населенный пункт и его окрестности.

Согласно ориентировке, среднего телосложения и роста (около 165 сантиметров). У него темно-русые волосы и карие глаза. Одет был во все черное – майка и спортивные штаны.

Если вы знаете, где находится Алексей, сообщите по номеру: 8 800 550-10-54 или 112.
Фото: Поисковое сообщество ЮГ
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