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В Ростовской области промоутерам предлагают более высокий доход по сравнению с Краснодарским краем, согласно данным сервиса по поиску работы.На юге России стало в 2,1 раза больше вакансий для раздачи объявлений по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Теперь такие вакансии доступны для кандидатов начиная с 16 лет. В среднем за смену предлагают 3700 рублей.Эксперты отмечают, что рост числа вакансий связан с летним сезоном и каникулами у школьников и студентов.Также заметен рост интереса к профессии промоутера — количество вакансий увеличилось на 28%. Средняя оплата за смену составляет 3600 рублей. В Ростовской области число таких вакансий выросло на 92%, и средняя оплата за смену достигла 4300 рублей, что на 80% больше, чем в прошлом году.В то же время в Краснодарском крае количество вакансий для промоутеров увеличилось только на 17%, средняя оплата за смену 3700 рублей. Кроме того, в регионе отмечен небольшой рост вакансий для курьеров на 4%, а средняя зарплата за месяц составляет 27 400 рублей.