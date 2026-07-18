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В Ростовской области произошло серьёзное ДТП с участием восьмью пострадавшими

В Ростовской области произошло серьёзное ДТП с участием восьмью пострадавшими
В Ростовской области произошло серьёзное ДТП с участием восьми человек. Инцидент случился 17 июля в Неклиновском районе.

Предварительно, водитель автомобиля «Тойота Камри», выполняя разворот, не убедился в безопасности манёвра. В результате он столкнулся с машиной «Киа», ударив её по боковой части. После этого «Тойота» отлетела и задела «Ладу Гранту», которая находилась на разворотной полосе.

Двое пострадавших были госпитализированы. Остальные шесть человек, включая ребёнка, получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались, сообщили в ДПЧС региона.
Фото: соцсети
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