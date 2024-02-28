В Ростовской области прохожий случайно обнаружил на улице мужчину, пропавшего полгода назад

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области прохожий случайно нашел пропавшего полгода назад мужчину. Удивительная история возвращения 53-летнего Дмитрия Рожина случилась на днях в городе Семикаракорске.Местный житель Евгений заметил на улице бродягу. Нередко пешеходы просто не обращают внимания на таких людей и обходят их стороной. Однако Евгению прохожий показался знакомым. Он решил проверить свои догадки в группе поиска людей. В ленте он обнаружил ориентировку на некоего 53-летнего Дмитрия Рожина. Уроженец города Шахты пропал еще в августе. Несмотря на то, что человек на ориентировке выглядел гораздо лучше, чем после вынужденных скитаний на улице, это точно был он.Евгений сразу же связался с волонтерами и привез к ним найденного. Родственники и подумать не могли, что Дмитрий найдется живым. Когда их обрадовали новостью, они никак не могли поверить в чудо. Как Дмитрий уехал за 50 километров от родного дома и почему все это время скитался по улицам, не сообщается.