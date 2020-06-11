В Ростовской области проходит акция «Флаги России. 12 июня»

В Ростовской области 12 июня, в День России, завершился праздничный флешмоб. Всероссийская акция «Флаги России. 12 июня» проходила в течение недели.Жители донского региона вывешивали флаги в окнах и на балконах домов. Государственный символ появился на фасадах образовательных учреждений и музеев, библиотек, офисных зданий, в знаковых для городов и районов местах.Дончане проявили оригинальность во время флешмоба. Так, например, сотрудники Аксайского военно-исторического музея делали дымовые завесы в цветах российского флага. Ребята Ростовской школы-интерната № 28 рисовали флаги на окнах и делали аппликации.Сегодня, в День России, на Дону проходят онлайн-акции. В разных районах Ростова во дворах состоятся праздничные концерты.Выдающиеся деятели культуры, политики, предприниматели, общественные деятели, а также соотечественники, проживающие за рубежом, примут участие в телемарафоне «С любовью к России» на телеканале «Дон-24».Добавим, что флаг России – один из главных официальных символов страны наряду с гербом и гимном. Впервые российский триколор подняли на первом русском фрегате западноевропейского типа «Орёл». Историческое событие произошло во время царствования Алексея Михайловича, в 1667 году.Каждый цвет флага имеет своё значение. Белая полоса означает свободу, синяя является символом Богородицы, под покровом которой находится Россия, красная – державность. День государственного флага РФ отмечается 22 августа.