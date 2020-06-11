В Ростовской области прогнозируется жаркая и дождливая неделя

На Дону с начала и до конца недели прогнозируют дожди.В Ростове переменную облачность и кратковременный дождь и грозу прогнозируют в понедельник и вторник. Ветер ожидается 5-10 м/с, при грозе - порывы до 15-17 м/с. Днём в донской столице - до +28…+30 градусов, ночью - до +17…+19.В среду существенных осадков не ожидается, но погода будет пасмурной. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с.В четверг и пятницу в Ростов снова вернутся осадки. Выходные также будут дождливыми.В большинстве районов Ростовской области в эти дни также прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Местами ночью и утром ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.Температура воздуха ночью - до +17…+22 градусов, по северу и западу - до +13. Днём на Дону - от +26 до +31 градуса, по востоку - до +34.