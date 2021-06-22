В Ростовской области прогнозируют адскую жару

В Ростовской области снова ожидается такое опасное явление, как жара. На Дону 24 июня столбики термометров подскочат до +40. При этом в некоторых районах прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС.В среднем температура в регионе достигнет +38 днем и +20...+25 - ночью.В период жары не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой (лучше минеральной), чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).Фото: Дмитрий Рязанцев.