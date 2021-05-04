В Ростовской области продолжают разыскивать 17-летнюю девушку

В Ростовской области продолжают разыскивать 17-летнюю Анастасию Рыжкину. Девушка не выходит на связь с родными уже больше недели.Как сообщают в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, подросток ушла из дома в апреле 2021 года. Родственники не знают куда она могла направиться, но это уже не первый раз, когда Анастасия уходит из дома, поэтому сразу же писать заявление в полицию пать девочки не стала.Не исключено, что девушка могла стать жертвой преступления.У пропавшей худощавое телосложение русые волосы и глаза карие и рост – 160-165 сантиметров. В день исчезновения была одета в черные брюки, такую же куртку и светло-розовые кофту и ботинки.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Анастасии Рыжкиной, просим вас обратиться по номерам телефонов: 8-928-959-57-58 или 102.