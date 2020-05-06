В Ростовской области продолжают контролировать работу управляющих компаний

В Ростовской области проводят ежедневные регулярные проверки качества работы управляющих компаний во время действия режима самоизоляции. На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки соблюдение всех санитарных норм является сегодня одним из самых важных пунктов проверки деятельности УК.Качество дезинфекции подъездов жилых домов в Шахтах проверил замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов совместно с представителями городской администрации. Рейд провели в четырёх домах, жители которых жаловались на некачественную обработку мест общего пользования.Напомним, согласно распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева минимум один раз в день должна проводиться обработка подъездов, лестничных маршей, лифтов, перил, дверных ручек, почтовых ящиков и других объектов общего пользования.По результатам проверки в отношении трёх управляющих компаний города Шахты были составлены акты о ненадлежащем содержании мест общего пользования в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Акт подписали как должностные лица, так и жильцы домов. На основании документа будет составлен протокол об административном правонарушении, который направят в районный суд. Наказание предусматривает штраф от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч — для юридических.С 3 апреля по 30 июня в Ростовской области формируют Народный рейтинг управляющих компаний. Каждому жителю многоквартирных домов предлагается оценить работу своей УК, авторизовавшись на странице рейтинга через учётную запись в госуслугах.