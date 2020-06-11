В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области наблюдается постепенное снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. В течение недели показатель уменьшился на несколько пунктов: если в прошлый понедельник 8 июня он составлял 0,99, то 15 июня - уже 0,87. Это значит, что, в среднем, каждый заболевший заражает менее одного человека.На снижение коэффициента влияет изоляция инфицированных и своевременная постановка диагноза. Благодаря этим цифрам на Дону начали снимать режим ограничений, введённых из-за пандемии.С момента выявления первого человека с COVID-19 на Дону официально зарегистрировали 7 641 заболевшего. Жертвами вируса стали уже 67 человек.