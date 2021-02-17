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В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших COVID-19

В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших COVID-19
В Ростовской области увеличился показатель инфицированных коронавирусом. За сутки с 18 по 19 февраля он увеличился на восемь единиц и стал равен 1 674 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения COVID-19 остается на значении предыдущего дня - 0,94.

Ежедневный прирост заболевших продолжает уменьшаться. За минувшие 24 часа в регионе заболели 320 человек - минимальное количество за несколько последних месяцев. По информации регионального правительства, большинство новых инфицированных - жители Ростова в возрасте от 46 до 65 лет.

За период пандемии от коронавируса скончались 3 017 дончан. Из них 23 пациентов ковидных госпиталей не стало за прошедшие сутки. Это семеро мужчин в возрасте от 40 до 89 лет и 16 женщин от 53 до 85 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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