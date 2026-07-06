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В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов до 23 июля

В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов до 23 июля


В Ростовской области до 23 июля продлен запрет на появление в лесах и проезд на машинах по лесному фонду. Причиной стали устойчивая жаркая погода и высокий риск возгораний, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Исключение сделано только для спецтехники экстренных служб и пожарных расчетов. В ведомстве подчеркнули, что при необходимости срок действия ограничений могут увеличить и дальше.

Запрет действует с конца мая. По данным МЧС, только за последнюю неделю случилось три пожара в лесах и больше полусотни возгораний сухой травы.
Фото: Rostov.ru
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