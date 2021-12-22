В Ростовской области продлили время работы общепита

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Власти Ростовской области сняли часть ограничений по коронавирусу. Глава региона подписал соответствующий документ 24 декабря.Согласно новым изменениям в постановлении №272 общепит сможет работать на два часа дольше: с 6 до 23 часов. Ранее заведения общественного питания после 21 часа были закрыты или работали исключительно на доставку и навынос.Изменения вступят в силу 27 декабря. С этого же дня снимут запрет на проведение непродовольственных ярмарок. Очевидно, донские власти решили немного ослабить карантинные меры в связи с улучшением эпидситуации. С каждым днем медики выявляют все меньше случаев инфицирования COVID-19, а число выздоровевших составляют тысячи жителей региона.