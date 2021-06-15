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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение В Ростовской области снова прогнозируют ливни с грозой и градом. На донской регион надвигается очередной шторм. Обильные осадки ожидаются 18 июня. В этот день ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час). Жителям области рекомендуется избегать старых сухих деревьев, линий электропередачи. Во время грозы стоит закрыть все окна и двери и обесточить электрические приборы. Непогода обрушилась на регион утром 17 июня. Почти весь город ушел под воду. Из-за этого сотни автомобилистов погрязли в пробках. Движение было затруднено в первой половине дня. Десятки домов также оказались подтоплены. Даже площадь у ж/д вокзала превратилась в озеро. Прибывшие спасатели помогали людям переходить залитую дорогу, а воду откачивали насосной станцией.

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