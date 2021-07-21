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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливня

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливня
В Ростовской области из-за непогоды продлили штормовое предупреждение. Ливни с грозой и шквалистым ветром до 86 километров в час продлятся до 20 часов 23 июля.

Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение до утра 23 июля. Теперь ГУ МЧС по Ростовской области сообщил, что мощные ливни продлятся до вечера.

Вечером 22 июля во время дождя тысячи ростовчан остались без электричества. По городу растеклись реки дождевой воды, а цены на такси выросли в несколько раз. На улице Извилистой и Малиновского в толще воды тонули машины, а пассажиры автобуса № 67 ехали по щиколотку в воде. От гидроудара на проспекте Буденновском разворотило асфальт, а на Западном упавшее дерево выбило стекла в одной из квартир. Кроме того, затопило детский сад №15, ж/д вокзал и девятиэтажку на улице Ленина.

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