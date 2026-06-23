В Ростовской области продают право аренды трубопровода
В Цимлянском районе Ростовской области стартовал аукцион на право аренды земельного участка, предназначенного для размещения и эксплуатации трубопроводных коммуникаций. Информация о торгах появилась на площадке "Торги России".
Объект расположен в хуторе Лозном, в 1 323 метрах к югу от дома № 1 по улице Победы. Протяженность трубопровода составляет 276 метров.
Ежемесячная арендная плата за участок установлена в размере 1 148,83 рубля.
Заявки на участие принимаются до 12 июля. Сам аукцион состоится 15 июля.