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В Ростовской области продают право аренды трубопровода

В Ростовской области продают право аренды трубопровода

В Цимлянском районе Ростовской области стартовал аукцион на право аренды земельного участка, предназначенного для размещения и эксплуатации трубопроводных коммуникаций. Информация о торгах появилась на площадке "Торги России".

Объект расположен в хуторе Лозном, в 1 323 метрах к югу от дома № 1 по улице Победы. Протяженность трубопровода составляет 276 метров.

Ежемесячная арендная плата за участок установлена в размере 1 148,83 рубля.

Заявки на участие принимаются до 12 июля. Сам аукцион состоится 15 июля.
Фото: Торги России
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