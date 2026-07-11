В Ростовской области природный газ подорожает на 9% с 1 октября

DonDay

В Ростовской области с 1 октября текущего года вводится новая индексация тарифов на коммунальные услуги. Основное повышение коснется цен на газ, которые вырастут в среднем на 9%, согласно постановлению Региональной службы по тарифам.Для бытовых нужд (кухонная плита или нагрев воды): Стоимость газа увеличится до 10,22 рублей за кубометр. Ранее этот тариф составлял 9,3 рубля.При комплексном использовании (нагрев воды и приготовление пищи): Тариф составит 10,08 рублей за кубометр, поднявшись с 9,17 рубля.Отопление газом для домов с собственной котельной: Цена за тысячу кубометров поднимется до 9903 рублей (сейчас – 9014 рублей).Это повышение станет вторым в текущем году, первое было в январе и связано с изменением ставки НДС. Октябрьская индексация является основной.Жителей Ростова-на-Дону ожидает наиболее существенный рост совокупных платежей за ЖКУ – в среднем на 11%. В остальных городах и сельских населенных пунктах области тарифы осенью увеличатся от 9,4% до 10,5%.- Холодная вода: подорожает на 9,8% до 69,14 рубля за кубометр.- Водоотведение: также увеличится на 9,8% до 48,43 рубля за кубометр.- Вывоз мусора: стоимость вырастет на 9,8% и составит 702,37 рубля за кубометр.- Электроснабжение: покажет наибольший рост – 11,3%, новый тариф составит 4,67 рубля за кВт.ч.